Врач связал потерю обоняния при коронавирусе и утрату либидо

Главный отоларинголог по Северо-западному федеральному округу Сергей Рязанцев рассказал, как потеря обоняния при коронавируса влияет на организм. Этот симптом отражается на всем здоровье, заявил врач в эфире «Радио России», передает РБК.

Рязанцев отметил, что искажение или потеря обоняния при COVID-19 вызывают проблемы с аппетитом и перевариванием пищи. Врач также связал этот симптом с утратой либидо. По его словам, обоняние тесно взаимосвязано с сексуальной системой, но этот вопрос во многом является спекулятивным. Полное отсутствие запахов не приводит к половой дисфункции, заверил специалист.

«Большинство животных не могут жить без феромонов. Но человек — не собачка, у человека в сексуальной сфере очень большое влияние оказывает вторичная система. Стопроцентная потеря обоняния крайне редко ведет к половой дисфункции», — подчеркнул Рязанцев.

Специалист добавил, что проблема потери обоняния при коронавирусе изучена не полностью. Он предположил, что симптом связан с поражением самого обонятельного нерва или подкорковых структур. По его словам, ученых волнует вопрос обратимости этого явления. «То есть нет пока еще зарегистрированных случаев стопроцентной потери обоняния навсегда», — отметил отоларинголог. Он призвал его восстанавливать с помощью обратной биологической связи.

«Необходимо регулярно тренироваться на распознавание знакомых приятных запахов, желательно, не содержащих спирт. Роза, апельсин, кофе. Нюхать, вспоминая запах. То есть происходит такая же тренировка, как после тяжелого постельного режима тренируем нашу мышечную систему», — заключил Рязанцев.

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