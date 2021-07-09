Российский врач оценил пользу секса после прививки от COVID-19

Ничего плохого в сексе после прививки от COVID-19 нет. Его пользу оценил российский врач, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью РИА Новости.

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По его утверждению, занятие сексом энергозатратно. Однако, как считает врач, все зависит от человека. «Я думаю, наоборот, повышенный эмоциональный фон способствует повышению иммунитета», — уточнил специалист.

Ранее в пресс-службе Минздрава Саратовской области рассказали, что тяжелые физические нагрузки, в том числе секс, не рекомендованы в течение трех дней после прививки от коронавируса.

Кроме того, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что длительные физические нагрузки вызывают дефицит глюкозы в организме, что может негативно повлиять на выработку антител. Поэтому он призвал не устраивать заплывы и марафоны после вакцинации от COVID-19.