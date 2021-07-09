Рекомендацию не заниматься сексом в период вакцинации уточнили

Тяжелые физические нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы в течение трех дней после прививки от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Саратовской области, передает РИА Новости.

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Эта рекомендация касается любой вакцинации, уточнили в ведомстве.

Ранее заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что в период вакцинации от COVID-19 стоит воздержаться от секса.

В свою очередь, глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что длительные физические нагрузки вызывают дефицит глюкозы в организме. Это может негативно повлиять на выработку антител, поэтому он призвал не устраивать заплывы и марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием, после вакцинации от коронавируса.

