Уролог Редько: при коронавирусе обостряются хронические заболевания, в том числе простатит

Опрошенные изданием РБК урологи оценили информацию о влиянии коронавируса на потенцию, которая ранее появилась в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф. Согласно ей, риск эректильной дисфункции после COVID-19 увеличивается в 5,6 раз.

По словам уролога, дерматовенеролога и андролога клиники «МедикСити» Романа Редько, при коронавирусе обостряются хронические заболевания, в том числе простатит. На этом фоне снижается либидо и эректильная составляющая.

Руководитель лаборатории функциональной урологии и уродинамики кафедры урологии МГМСУ, профессор Геворг Касян отметил, что прямых сравнительных исследований на эту тему на данный момент нет. «Да и они возможны только в лабораторных исследованиях на животных», — отметил он. Несмотря на это, врач подчеркнул, что коронавирус — тяжелое состояние, а сексуальную функцию у мужчин возможно реализовать только при полноценном здоровье.

Касян заявил, что стоит отделять психологическую и общесоматическую составляющие от влияния коронавируса на сосуды полового члена, которое могло бы вызывать сосудистую импотенцию. Помимо этого, COVID-19 приводит к эндотелиальной дисфункции. «Есть гипотеза, что эндотелиальная дисфункция приводит к эректильной дисфункции», — подчеркнул эксперт.

В августе РИА Новости со ссылкой на исследование отечественных специалистов сообщало, что качество спермы у переболевших коронавирусом мужчин значительно снизилось. Особенно оказались затронуты гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях.