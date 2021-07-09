Сексолог назвала способ безопасно заниматься сексом после прививки от COVID-19

После вакцинации от коронавируса сексом можно заниматься только в положении лежа и неактивно. Это единственный безопасный способ, считает врач-сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной академии сексологии, член профессионального объединения врачей-сексологов Елена Малахова. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Если расценивать секс как физическую нагрузку, то, конечно, это нежелательно, потому что были случаи, когда человек не соблюдает эти рекомендации, у него поднимается температура и он тяжелее переносит вакцину», — сказала Малахова.

Также она добавила, что секс может быть разным — спокойным или с «акробатическими позами». В связи с этим нужно учитывать, кто вакцинировался: мужчина или женщина, отметила Малахова. По ее словам, мужчины занимаются сексом более активно.

Кроме того, по мнению врача, стоит учитывать препарат, который использовался для вакцинации, потому что у некоторых побочных эффектов больше, у других меньше.

Ранее в пресс-службе Минздрава Саратовской области заявили, что тяжелые физические нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы в течение трех дней после прививки от COVID-19. Эта рекомендация касается любой вакцинации, уточнили в ведомстве.