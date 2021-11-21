Назван способ управлять коронавирусом

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов раскрыл способ управлять коронавирусом. По его мнению, по-настоящему влиять на инфекцию возможно только при наличии лекарств, сообщает РИА Новости.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Логунов назвал лекарственные препараты от COVID-19 необходимым условием для победы над инфекцией. Только при их наличии вирус станет управляемым, считает он.

«По-настоящему управлять инфекцией, то есть заявлять, что инфекция является управляемой, можно только тогда, когда мы имеем не только профилактические препараты, но и тогда, когда возникает инфекционный процесс у человека... Для этой части населения мы, конечно же, должны иметь лекарственный препарат», — подчеркнул замглавы центра Гамалеи.

Логунов также рассказал о разработке двух лекарственных препаратов от коронавируса. Первый из них связан с моноклональными антителами — подобным средством лечили экс-президента США Дональда Трампа, отметил специалист. Второй препарат от COVID-19 — это химические вещества. Лекарства могут одобрить в ближайшие 4-5 месяцев, отметил Логунов.

Ранее в Совфеде предложили включить в список жизненно важных лекарства от COVID-19. С такой инициативой выступила Валентина Матвиенко.