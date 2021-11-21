Названы сроки ревакцинации от коронавируса

Замдиректора Центра им. Гамалеи Логунов порекомендовал ревакцинацию от COVID-19 раз в год

Заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов рассказал, когда следует проходить ревакцинацию от коронавируса, сообщает ТАСС.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Логунов назвал сроки ревакцинации от COVID-19. В условиях отсутствия большого эпидемического подъема он порекомендовал проходить ее раз в год. По словам замдиректора Ценра Гамалеи, ревакцинация как подход работает эффективно, поэтому ее считают необходимой ведущие регуляторы мира.

Логунов также добавил, что в неблагоприятной эпидемиологической ситуации следует ревакцинироваться через полгода. Он отметил, что эффективность прививки от коронавируса уменьшается через шесть-восемь месяцев после введения первой дозы, поэтому требуется повторная процедура.

«Мы, естественно, видим снижение, причем не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть-восемь месяцев после первого применения. И естественно, что первым просто посылом, который возникает у любого исследователя, у любого медика — применить ревакцинирующую дозу», — объяснил эксперт.

Ранее Логунов раскрыл эффективность ревакцинации от коронавируса. Про его словам, этот показатель «где-то в 1,6-2 раза выше, чем даже после первой вакцинации».