Раскрыта эффективность ревакцинации от коронавируса

Логунов: эффективность ревакцинации от коронавируса в два раза выше первичной вакцинации

Эффективность ревакцинации от коронавируса оказалась почти в два раза выше эффекта от первичной вакцинации. Об этом объявил замглавы центра Гамалеи Логунов, передает «Интерфакс».

По словам Логунова, эффективность ревакцинации «где-то в 1,6-2 раза выше, чем даже после первой вакцинации». Он отметил, что об этом говорят и данные как российских, так и зарубежных исследователей.

«Судить об этом можно именно по индексу заболеваемости», — объяснил Логунов. Он добавил, что повторную прививку следует сделать через полгода. При условии стабилизации эпидемиологической ситуации, предположил он, рекомендуется ревакцинироваться раз в год.

Ранее Логунов объявил, что в России завершены первая и вторая фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 для детей.