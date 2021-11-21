Авторитетный кардиолог развеял миф о вреде вина, шоколада и кофе

Известный швейцарский кардиолог Томас Люшер, более десяти лет возглавлявший авторитетный медицинский журнал European Heart Journal, развеял миф о негативном влиянии вина, шоколада и кофе на здоровье. Об этом рассказало издание The Guardian.

Специалист считает, что однозначно оценить пользу или вред этих продуктов невозможно. Более того, по его словам, нет исследований, позволяющих судить о том, какова оптимальная доза темного шоколада.

Люшер полагает, что при умеренном употреблении вино не опасно, но и не полезно. Кофе может быть полезным, если выпивать не более четырех чашек в день. Темный шоколад с минимальным количеством сахара и жира также полезен, в отличие от белого, который, по его утверждению, совершенно нельзя назвать здоровой пищей.

Эксперты, которых The Guardian просил прокомментировать заявление Люшера, придерживаются того же мнения. «Мои пациенты в кардиологической клинике часто исходят из того, что вино, шоколад и кофе им вредны, — рассказал профессор сердечно-сосудистой медицины Оксфордского университета Пол Лисон. — И я вижу явное облегчение, когда сообщаю им, что это может быть и не так».

«Чтобы сердце осталось здоровым, здоровый образ жизни важнее, чем количество кофе, шоколада или алкоголя, которое вы потребляете», — подтвердила старший диетолог Британского кардиологического фонда Трейси Паркер.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Елена Соломатина назвала максимальное количество шоколада, которое допустимо съедать в течение дня. Эксперт считает, что в обычной ситуации суточная доза этого лакомства не должна быть больше одного-двух кусочков.