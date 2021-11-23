Мишустин потребовал улучшить доступность тестирования на COVID-19

Премьер РФ Мишустин: тестирование на коронавирус для россиян должно быть доступным

Важно, чтобы большое количество россиян проходили тестирование на COVID-19, его необходимо сделать доступнее. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале «Россия 24».

Он подчеркнул, что власти регионов должны отнестись внимательнее к доступности тестирования на коронавирус.

Ранее президент России Владимир Путин после доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой об эпидемиологической обстановке с коронавирусом в России потребовал увеличить скорость тестирования на COVID-19.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 33 996 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных за все время пандемии в стране достигло 9 400 835.