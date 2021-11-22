Российский вирусолог объяснила ложные отрицательные тесты на COVID-19

У инфицированных COVID-19 людей в первые трое суток тестирование не выявляет заболевание в 80 процентов случаях. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова, ее слова приводит РИА Новости.

«В первые трое суток инфицирования вирусом, практически только 20 процентов выявляют, показывают положительный результат. И только на третий-восьмой день процент выявления вырастает», — так Малинникова объяснила существование ложных отрицательных тестов на коронавирус, сославшись на исследования.

При этом вирусолог отметила, что на третий-восьмой день заболевания процент выявления вырастает до 80 процентов, однако 20 процентов «остаются в негативе». По словам медика, на 20-21-й день и далее увеличивается число ложноотрицательных тестов на коронавирус: вирус еще сохраняется, однако тест показывает обратное.

Ранее Малинникова рассказала, что для реабилитации пациента, перенесшего COVID-19, понадобится 40 тысяч рублей. Такая сумма была подсчитана службой обязательного медицинского страхования.

