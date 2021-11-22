Вирусолог назвала стоимость реабилитации пациента после COVID-19

Вирусолог Малинникова: реабилитация пациента после коронавируса стоит 40 тысяч рублей

Для реабилитации пациента, перенесшего COVID-19, понадобится 40 тысяч рублей. Такую стоимость назвала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова, ее цитирует ТАСС.

«Было посчитано службой обязательного медицинского страхования: реабилитация одного пациента стоит около 40 тысяч рублей», — заявила Малинникова.

О реабилитации ранее также высказывалась терапевт Людмила Лапа. По ее словам, избежать последствий коронавируса позволит обращение к реабилитологу. Специалист также посчитала необходимым применение иммунных препаратов, которые восстанавливают работу слизистой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сделал бесплатной диспансеризацию переболевших COVID-19 москвичей. На проведение углубленной диагностики власти выделили 850 миллионов рублей. Скрининг проходит в два этапа, на второй людей приглашают по результатам обследования для уточнения диагноза. При обнаружении неинфекционного хронического заболевания москвича поставят на наблюдение и назначат лечение.