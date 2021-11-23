Мурашко заявил о снижении количества выявленных случаев коронавируса

Глава Минздрава РФ Мурашко: число выявленных пациентов с COVID-19 снизилось на 14%

В России число выявленных пациентов с COVID-19 снизилось на 14 процентов. Такую статистику привел глава Минздрава Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Запись трансляции телеканала «Россия 24» доступна на YouTube.

Министр также заявил, что под наблюдением врачей находятся более одного миллиона пациентов.

«Количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико: это более 1 миллиона 72 тысяч граждан», — рассказал Мурашко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Динамика снижения роста числа пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдается в десяти российских регионах, рассказала Попова. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 2,5 процента.