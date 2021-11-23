Мишустин рассказал об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Премьер Мишустин: в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 чуть выше 50%

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 сейчас составляет чуть выше 50 процентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Запись трансляции телеканала «Россия 24» ведется на YouTube.

Он призвал наращивать в России темпы вакцинации. Кроме того, глава российского кабмина пообещал продумать предложения о QR-кодах для граждан, перенесших коронавирус в легкой форме, но непривитых и не лежавших в стационарах.

Он добавил, что власти направят дополнительно почти 5 миллиардов рублей на закупку лекарств от COVID-19.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России число выявленных пациентов с COVID-19 снизилось на 14 процентов. Он отметил, что под наблюдением врачей находятся более одного миллиона пациентов.