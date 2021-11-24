Голикова предложила продлить срок сертификата для переболевших COVID-19

Вице-премьер Голикова: сертификат о перенесенном COVID-19 должен действовать год

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификата, который выдается после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас срок действия сертификата у переболевших COVID-19 составляет полгода. По мнению вице-премьера, сертификат должен действовать год.

Голикова отметила, что решение о полугодовом сроке действия сертификата было принято в июне, когда в России наблюдался эпидемический подъем. Сейчас, по ее словам, согласно мониторингу переболевших, повторно заболели 0,74 процента россиян.

12 ноября в Госдуму внесли проекты поправок об использовании QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания за последние полгода. Правительство предложило обязать пассажиров поездов и самолетов по всей России демонстрировать код.

Кроме того, требование задумали ввести при посещении общественных мест. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат о вакцинации должен стать для граждан таким же значимым документом, как и паспорт. Россияне, переболевшие коронавирусом бессимптомно, также получат QR-коды.