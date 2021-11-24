Гинцбург призвал ускорить темпы вакцинации в России в несколько раз

Глава центра Гамалеи Гинцбург: темпы вакцинации от коронавируса нужно ускорить в 4-5 раз

Темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо увеличить в 4-5 раз, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, в таком случае коллективный иммунитет в России достигнет необходимого уровня через три месяца. «Объем вакцинации в день увеличить надо в 4-5 раз, тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны», — считает специалист.

Ранее депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров в ходе заседания областной думы призвал расстреливать людей, которые покупают и продают справки о вакцинации против коронавируса. «Сегодня покупают сертификаты от прививок. Вообще за это надо расстреливать. Я посчитал… я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать», — заявил политик в ходе заседания облдумы.