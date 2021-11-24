Призвавший расстреливать покупателей справок о вакцинации депутат объяснился

Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров, призвавший расстреливать людей, которые покупают и продают справки о вакцинации против коронавируса, объяснил свои слова эмоциями. Об этом сообщает РЗН.инфо.

В беседе с изданием Сидоров пояснил, что его слова были столь эмоциональными, поскольку его жена умерла после заражения коронавирусом, а сам он болел COVID-19 в течение месяца. При этом он не отказался от своей позиции относительно того, что к тем, кто покупает и продает ковид-сертификаты и нарушает антиковидное законодательство, надо «относиться жестко».

Ранее «Комсомольская правда Рязань» сообщила, что Владимир Сидоров в ходе заседания областной думы призвал расстреливать людей, которые покупают и продают справки о вакцинации против коронавируса.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупреждал, что уголовная ответственность за приобретение поддельного сертификата о вакцинации может наступить по части 3 статьи 327 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до одного года.