Минздрав предложил наказывать за информацию о поддельных меддокументах

Минздрав допустил штрафы для СМИ за распространение информации о поддельных меддокументах

Минздрав России предложил ввести административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство предлагает наказывать СМИ штрафами до миллиона рублей. За повторное нарушение СМИ грозит штраф до пяти миллионов рублей. Уточняется, что штрафы будут выписываться и за распространение тех предложений, которые содержат информацию о торговле дистанционным способом.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что у россиян, которые вместо прививки от COVID-19 покупают сертификаты, могут развиваться новые штаммы коронавируса. Он отметил, что покупающие сертификаты люди не только тратят деньги, но и подвергают себя смертельной опасности.

Ранее в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) заявили о возможном принятии в России вторых паспортов в виде QR-кодов. Как уточнили исследователи, электронные сертификаты о вакцинации против COVID-19 доказали свою эффективность по всему миру.

