Дочь Гаркалина опровергла заявления о поддельном сертификате актера о вакцинации

Дочь умершего актера Валерия Гаркалина Ника опровергла утверждения, будто ее отец не был привит от коронавируса и купил поддельный сертификат о вакцинации. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

По ее словам, артист летом вакцинировался двумя компонентами препарата «Спутник V». До этого он также привился вакциной «КовиВак», однако у него не выработались антитела. «Отец был сторонником прививок, это факт», — добавила она.

Ранее об отсутствии прививки у Гаркалина заявила в своем Facebook телеведущая Лариса Гузеева. Позднее продюсер Евгений Фридлянд рассказал, будто Гаркалин признался ему в покупке сертификата.

Позднее Фридлянд отказался в разговоре с журналистом «Московского комсомольца» подтвердить свои слова и бросил трубку. Ника Гаркалина, в свою очередь, рассказала, что не знает, был ли ее отец знаком с продюсером.

Гаркалина госпитализировали в больницу в Коммунарке с подтвержденным COVID-19 в начале октября. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В ноябре его состояние резко ухудшилось: сначала развился пневмоторакс, после которого органы стали отказывать, а после настал септический шок. Артист умер в возрасте 67 лет 20 ноября.