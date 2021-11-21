Стало известно о поддельном сертификате о вакцинации у Гаркалина

Телеведущая Лариса Гузеева заявила, что скончавшийся народный артист России Валерий Гаркалин не делал прививки от коронавируса. Об этом стало известно KP.RU из записей на Facebook, сделанных с неподтвержденного аккаунта телеведущей.

Гузеева поспорила в соцсети со своим давним приятелем, артистом Сергеем Рогожиным, сообщившим, что Гаркалин умер, несмотря на вакцинацию от COVID-19. «Он был не привитый», — написала телеведущая (орфография сохранена).

Когда Рогожин возразил Гузеевой, что информацию о вакцинации артиста он взял из интервью дочери Гаркалина, ведущая ответила, что лежала в больнице по соседству с актером. «Это не правда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», — отметила она.

При этом в комментариях к той же записи музыкальный продюсер Евгений Фридлянд сообщил, что у Гаркалина был купленный сертификат о прививке. В этом, по словам Фридлянда, артист сам сознался в больнице.

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Аккаунт Гузеевой в Facebook официально не подтвержден. Как утверждает KP.RU, у ведущей есть несколько страниц в соцсети, но с друзьями она якобы переписывается в основном с этого аккаунта.

В конце сентября Гузееву госпитализировали с COVID-19 в больницу №40 в Коммунарке. У нее подозревали коронавирус и начальное повреждение почек: за несколько дней до того, как попасть в больницу, ведущая почувствовала ухудшение состояния и сделала тест на коронавирус, который показал положительный результат. Ведущая почти месяц провела в больнице. После выписки она рассказала, что все еще чувствует себя не очень хорошо.

Гаркалина госпитализировали в больницу в Коммунарке с подтвержденным COVID-19 в начале октября. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В том же месяце дочь Гаркалина Ника сообщала, что летом артист вакцинировался двумя компонентами препарата «Спутник V». До этого он также привился вакциной «КовиВак», однако у него не выработались антитела.

В ноябре состояние Гаркалина резко ухудшилось: сначала развился пневмоторакс, после которого органы стали отказывать, а после настал септический шок. Артист умер в возрасте 67 лет 20 ноября.