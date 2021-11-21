Раскрыты дата и место похорон Гаркалина

Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище, расположенном на севере Москвы. Об этом сообщили в ГИТИСе, передает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Похороны состоятся во вторник, 23 ноября.

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Ранее сообщалось, что церемония прощания с Гаркалиным также пройдет во вторник. Местом траурного мероприятия станет учебный театр ГИТИСа.

О смерти Гаркалина стало известно 20 ноября. Причиной кончины артиста стала полиорганная недостаточность. Он умер в одной из московских клиник в возрасте 67 лет.

Актера госпитализировали с подтвержденным COVID-19 в начале октября. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. 19 ноября состояние Гаркалина резко ухудшилось: сначала развился пневмоторакс, после которого органы стали отказывать, а после настал септический шок.