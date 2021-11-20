Названа дата прощания с артистом Гаркалиным

Народного артиста России Валерия Гаркалина будут провожать во вторник, 23 ноября. Учебный театр ГИТИСа станет местом прощания с артистом. Об этом заявил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, передает ТАСС.

Он отметил, что по времени все встречаются на месте ориентировочно в 11 часов. QR-коды для входа на траурную церемонию спрашивать не будут, пояснил Заславский. «Но очень просим, чтобы люди, которые видят признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания», — напомнил ректор ГИТИСа.

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Место прощания пока неизвестно. Об этом информация появится позже.

О смерти Валерия Гаркалина в возрасте 67 лет стало известно ранее в субботу, 20 ноября. Артист скончался от полиорганной недостаточности в одной из московских клиник. Его состояние резко ухудшилось 19 ноября: сначала развился пневмоторакс, после которого органы стали оказывать, а после настал септический шок.

В начале октября артиста госпитализировали с подтвержденным COVID-19. Позже его перевели на ИВЛ и затем ввели в искусственную кому. Его болезнь развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.