Стала известна причина смерти артиста Гаркалина

Народный артист России Валерий Гаркалин, с начала октября проходивший лечение от коронавируса в одной из московских клиник, умер от полиорганной недостаточности. Причина смерти актера стала известна Telegram-каналу Mash.

По данным издания, состояние Гаркалина ухудшилось накануне, 19 ноября. На фоне COVID-19 у него развился пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной области). Затем, как сообщает канал, внутренние органы артиста стали отказывать.

Эту же причину смерти актера называет KP.RU со ссылкой на источники в здравоохранении. По данным Telegram-канала издания, к полиорганной недостаточности присоединился септический шок.

О том, что Гаркалин скончался, стало известно утром 20 ноября. С начала октября он находился на лечении в больнице №40 в Коммунарке. Затем артиста перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что болезнь актера развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. 23 октября Гаркалина ввели в искусственную кому, а 8 ноября стало известно, что он перенес экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки.