Состояние Валерия Гаркалина резко ухудшилось

Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина резко ухудшилось. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 67-летнего актера почти полностью поражены легкие.

Гаркалин по-прежнему находится в реанимации и подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации — насыщения крови кислородом — прим. «Ленты.ру»). По данным канала, врачи отмечают постепенное снижение функций легких артиста — сатурация (показатель насыщения крови кислородом — прим. «Ленты.ру») упала до 40 процентов.

Также медики отмечают, что в организме актера повышаются маркеры воспаления и и есть риск развития тромбозов.

