Ранее госпитализированный народный артист России Валерий Гаркалин вышел из комы. Об этом сообщает KP.RU в четверг, 14 октября.

Отмечается, что комплексное лечение дало положительные результаты. Состояние здоровья 67-летнего актера улучшается, ему отменили часть препаратов.

«Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он еще не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы», — рассказал изданию источник в здравоохранении.

Валерия Гаркалина доставили в больницу № 40 в Коммунарке с положительным тестом на COVID-19 еще 2 октября. Состояние артиста резко ухудшалось, позже он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отмечается, что болезнь у мужчины развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.