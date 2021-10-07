Валерия Гаркалина перевели на аппарат ИВЛ

Советского и российского актера театра и кино Валерия Гаркалина перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В настоящее время народный артист находится в реанимации. У него диагностирована критическая стадия пневмонии, а также выявлено 75-85-процентное поражение легких.

67-летнего Гаркалина госпитализировали 2 октября с положительным тестом на коронавирус. Состояние актера быстро ухудшалось, позже он был переведен в реанимацию. Отмечается, что болезнь у мужчины развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

Актер известен широкой публике по ролям в театре и кино. Он снялся в таких картинах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», а также в телесериалах «Моя прекрасная няня», «Гуманоиды в Королеве» и других.