Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Валерия Гаркалина

Народный артист России Валерий Гаркалин, который находится в реанимации, почувствовал себя лучше. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на собственный источник в здравоохранении.

По словам врачей, положительная динамика в состоянии госпитализированного актера начала наблюдаться во вторник, 12 октября.

«Пока о выздоровлении говорить рано, но лечение дает свои плоды. Состояние 67-летнего Валерия Гаркалина постепенно улучшается», — рассказали медики, добавив, что у артиста стабилизировались температура тела и давление. Для поддержания искусственной комы, в которую ввели пожилого актера, начали применение легких препаратов. Хирурги провели операцию, вставив дыхательную трубку в трахею Гаркалина.

9 октября сообщалось, что артисту начали искусственно насыщать кровь кислородом. Тогда отмечалось, что правое легкое Гаркалина было поражено на 85 процентов, левое — на 75 процентов.

Актера доставили в больницу №40 в Коммунарке еще 2 октября. У него был обнаружен коронавирус. Позже артиста, состояние которого начало быстро ухудшаться, перевели в реанимацию.

Валерий Гаркалин известен по участию в таких картинах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», а также по сериалам «Моя прекрасная няня» и «Гуманоиды в Королеве».