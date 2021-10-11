В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина

Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, остается без изменений. Об этом РИА Новости в понедельник, 11 октября, сообщила пресс-служба ГИТИСа, где актер преподает.

Отмечается, что информацию о состоянии Гаркалина также подтвердила его дочь.

9 октября стало известно, что Гаркалину начали искусственно насыщать кровь кислородом. Сообщалось, что правое легкое артиста поражено на 85 процентов, левое — на 75 процентов.

Гаркалина положили в больницу в Коммунарке 2 октября. Позже 67-летнего артиста, состояние которого быстро ухудшалось, перевели в реанимацию.

Валерий Гаркалин снялся в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», а также в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Гуманоиды в Королеве».