Дочь попавшего в реанимацию Валерия Гаркалина рассказала о заболеваниях артиста

Дочь российского актера Валерия Гаркалина, попавшего из-за коронавируса в реанимацию, рассказала о его заболеваниях. Об этом сообщает KP.RU.

Ника Гаркалина заявила, что у отца диагностирована сердечная недостаточность, которая могла спровоцировать ухудшение его состояния. При этом она добавила, что летом артист вакцинировался двумя компонентами препарата «Спутник V». До этого он также привился вакциной «КовиВак», однако после этого у него не выработались антитела.

«Но мне бы не хотелось, чтобы сообщение: "Валерий Гаркалин сделал прививку и все равно заболел", широко распространялось. Людей это может насторожить и отпугнуть от вакцинации. Отец — сторонник прививок», — подчеркнула дочь артиста.

О госпитализации Валерия Гаркалина сообщалось во вторник, 5 октября. Народного артиста России доставили в больницу №40 в Коммунарке, где у него диагностировали коронавирус и поражение легких на 25–50 процентов. Позже стало известно о том, что актера подключили к аппарату ИВЛ.