Стали известны подробности о состоянии здоровья Валерия Гаркалина

Состояние здоровья госпитализированного с коронавирусом актера Валерия Гаркалина остается тяжелым, но стабильным. Об этом сообщила представительница народного артиста России Наталья Теплова в беседе с «Москвой 24».

«Я звонила, врачи не говорят подробности. Просто реанимация, а что там — непонятно. Сказали, что состояние тяжелое, но стабильное», — заявила она. Также стало известно, что 67-летний актер был привит от COVID-19 летом этого года.

Представительница Гаркалина отметила, что не знает, как актер мог заразиться: «Он и на гастролях был, и на съемках был, и в институте был. Где угодно».

О госпитализации Валерия Гаркалина сообщалось во вторник, 5 октября. Народного артиста России доставили в больницу №40 в Коммунарке, где у него диагностировали коронавирус и поражение легких на 25–50 процентов. Позже стало известно о том, что актера подключили к аппарату ИВЛ.