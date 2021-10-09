Актеру Валерию Гаркалину начали искусственно насыщать кровь кислородом

Российского актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации — насыщения крови кислородом — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания рассказал, что народный артист России остается подключен также к аппарату ИВЛ. У него на 85 процентов поражено правое легкое и на 75 процентов — левое.

67-летнего Гаркалина госпитализировали 2 октября с положительным тестом на коронавирус в коронавирусную больницу в Коммунарке. Состояние актера быстро ухудшалось, позже он был переведен в реанимацию. Отмечается, что болезнь у мужчины развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

Актер известен широкой публике по ролям в театре и кино. Он снялся в таких картинах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», а также в телесериалах «Моя прекрасная няня», «Гуманоиды в Королеве» и других.