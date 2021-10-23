Валерия Гаркалина снова ввели в кому

Народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный в больницу №40 в Коммунарке, находится в критическом состоянии. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, актеру проводят переливание крови из-за начавшегося сепсиса. Кроме того, его снова ввели в медикаментозную кому. Также известно, что Гаркалину диагностировали тромбоз на фоне коронавируса.

Ранее стало известно о резком ухудшении состояния Гаркалина. По данным Mash, врачи отмечают постепенное снижение функций его легких — сатурация (показатель насыщения крови кислородом — прим. «Ленты.ру») упала до 40 процентов.

При этом агент артиста Наталья Теплова в разговоре со «Звездой» опровергла сведения об обнаружении сепсиса у госпитализированного с COVID-19 актера. По ее словам, ни ей, ни дочери народного артиста ничего подобного не сообщали.

Артиста доставили в больницу №40 в Коммунарке 2 октября. У него был выявлен коронавирус. Состояние актера резко ухудшалось, позже он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что болезнь у него развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.