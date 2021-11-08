Заразившемуся коронавирусом Валерию Гаркалину провели экстренную операцию

Народному артисту России Валерию Гаркалину провели экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки. Об этом сообщает KP.RU.

У заразившегося коронавирусом и находящегося в тяжелом состоянии актера в грудной клетке начал скапливаться воздух. Он давил на легкие.

«6 ноября врачи заметили резкое ухудшение состояния Валерия Гаркалина. Лечащий врач осмотрел мужчину, проверил все жизненные показатели и установил, что у артиста случился спонтанный пневмоторакс. Было принято решение экстренно оперировать пациента», — рассказал источник издания. По его словам, артист успешно перенес срочную операцию, но его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Артиста доставили в больницу №40 в Коммунарке 2 октября. У него был выявлен коронавирус, позже он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что болезнь Гаркалина развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. 23 октября артиста ввели в искусственную кому.