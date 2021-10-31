Медики оценили состояние болеющего коронавирусом Гаркалина

РЕН ТВ: врачи не могут дать позитивного прогноза по состоянию болеющего COVID-19 Гаркалина

Медики не могут дать позитивного прогноза по состоянию актера Валерия Гаркалина, которого ввели в искусственную кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, актер до сих пор находится в реанимации. Состояние Гаркалина оценивается как тяжелое, у него развились сепсис и тромбоз.

Отмечается, что сердце артиста нуждается в инъекциях адреналина, так как само оно не справляется с работой. Для борьбы с сепсисом ему регулярно проводят переливание крови.

Валерия Гаркалина доставили в больницу №40 в Коммунарке 2 октября с коронавирусом. Состояние актера резко ухудшилось. Позднее его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. 23 октября артиста ввели в искусственную кому.