Медики оценили состояние болеющего коронавирусом Гаркалина

Медики не могут дать позитивного прогноза по состоянию актера Валерия Гаркалина, которого ввели в искусственную кому. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, актер до сих пор находится в реанимации. Состояние Гаркалина оценивается как тяжелое, у него развились сепсис и тромбоз.
Отмечается, что сердце артиста нуждается в инъекциях адреналина, так как само оно не справляется с работой. Для борьбы с сепсисом ему регулярно проводят переливание крови.
Валерия Гаркалина доставили в больницу №40 в Коммунарке 2 октября с коронавирусом. Состояние актера резко ухудшилось. Позднее его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. 23 октября артиста ввели в искусственную кому.