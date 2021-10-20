Народного артиста России Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом. Об этом актер рассказал в своем Instagram, прикрепив фото из больницы.

«Дорогие мои! Ну вот и я приболел, ковид. Сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного», — написал Безруков, добавив, что инфекцию он переносит в легкой форме.

Артист отметил, что теперь у него «хоть наконец-то есть время отдохнуть» и почитать. На снимке он запечатлен с книгой «Приключения Эраста Фандорина» в руках.

Безруков также пообещал, что спектакли с его участием будут перенесены на ближайшие даты, и призвал поклонников не переживать.

Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом народный артист России Валерий Гаркалин вышел из комы. Комплексное лечение дало положительные результаты. Состояние здоровья 67-летнего актера улучшается, ему отменили часть препаратов.