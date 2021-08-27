Основатель «Смысловых галлюцинаций» впал в кому

Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому. Об этом сообщается в его группе во «ВКонтакте».

«Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», — говорится в публикации.

В беседе с E1.RU брат музыканта Тимофей отметил, что у Владимира Бурдина поражено 80 процентов легких, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. При этом коронавирус у артиста пока не подтвердился.

«В больнице есть знакомые врачи, общались с заведующим отделением. Делают что могут. Оборудование у них очень современное и хорошее, но состояние у него крайне тяжелое. Так что держим кулачки, чтобы выкарабкался с минимальными потерями», — сказал родственник барда.

Владимир Бурдин был участником «Смысловых галлюцинаций» с 1989 по 1993 год, а позднее писал песни для коллективов «Пилот», «Близкие покойного», «Панки По Пьянке» и «Синтаксис». В настоящее время музыкант занимается сольной карьерой.