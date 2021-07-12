Жена Мамонова рассказала о неспособности артиста выйти из комы

Актер и музыкант Петр Мамонов пока не способен выйти из комы. Об этом РИА Новости сообщила его супруга Ольга Мамонова в понедельник, 12 июля.

«Они отменили все лекарства, но из комы он пока не выходит, делает какие-то неосознанные вещи, например, глаза открывает, но все это неосознанно», — объяснила жена Мамонова. Она подчеркнула, что органы артиста работают самостоятельно, однако выйти из комы у него пока не получается.

Накануне сообщалось, что врачи оценили состояние Мамонова как крайне тяжелое, при этом его собрались постепенно выводить из искусственной комы. 1 июля стало известно, что артиста госпитализировали в реанимацию с подтвержденным коронавирусом, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.