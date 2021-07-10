Состояние Петра Мамонова резко ухудшилось

Состояние актера и музыканта Петра Мамонова резко ухудшилось. Об этом сообщает Life Shot в своем Telegram-канале.

По словам жены музыканта Ольги Мамоновой, артисту снова стало плохо. «Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Все еще в искусственной коме. Врач говорит, надо надеяться и набраться терпения. Мы очень переживаем», — сообщила она.

В начале июля супруга 70-летнего артиста сообщила, что муж госпитализирован в реанимацию с подтвержденным коронавирусом. Она также отмечала, что у Мамонова было зафиксировано 87-процентное поражение легких. Позже стало известно, что артиста подключили к ИВЛ. Известно, что в настоящее время он находится в Городской клинической больнице №40 в московской Коммунарке.

Петр Мамонов — основатель и фронтмен рок-группы «Звуки Му». Широкой публике он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь», «Шапито-шоу» и других.