Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии на девятые сутки в реанимации

Жена актера и музыканта Петра Мамонова рассказала о его состоянии на девятые сутки после госпитализации. Ее слова приводит РИА Новости.

70-летний артист до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ольга Мамонова отметила, что состояние его здоровья по-прежнему оценивается как крайне тяжелое.

1 июля Ольга Мамонова сообщила, что ее муж был госпитализирован в реанимацию с подтвержденным коронавирусом. Она также отмечала, что у Мамонова было зафиксировано 87-процентное поражение легких. Позже стало известно, что артиста подключили к ИВЛ. Известно, что в настоящее время он находится в Городской клинической больнице №40 в московской Коммунарке.

Петр Мамонов — основатель и фронтмен рок-группы «Звуки Му». Широкой публике он также известен по ролям в таких фильмах, как «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь», «Шапито-шоу» и других.