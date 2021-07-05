Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Жена основателя группы «Звуки Му», музыканта и актера Петра Мамонова рассказала о состоянии здоровья мужа. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Ольги Мамоновой, музыкант по-прежнему остается подключенным к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают состояние артиста как крайне тяжелое. Супруга исполнителя, подчеркнула, что ухудшений не наблюдается.

«Все так же. Изменений пока нет», — сказала она.

1 июля Ольга Мамонова рассказала, что артист был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом. Известно, что в настоящее время Петр Мамонов находится в больнице в подмосковной Коммунарке.