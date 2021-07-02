Петра Мамонова подключили к ИВЛ

Российского актера и музыканта Петра Мамонова, попавшего накануне в реанимацию с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Состояние 70-летнего артиста оценивается как тяжелое. Источник телеканала рассказал, что у Мамонова диагностировали более чем 60-процентное поражение легких.

Ранее стало известно, что музыкант заболел десять дней назад, а госпитализировали его еще пять дней назад. «А так была у него температура, мы ее сбили, а потом все-таки ему стало хуже, я вызвала скорую», — рассказала супруга Мамонова.

Мамонов — создатель и фронтмен группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».