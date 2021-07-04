Жена Петра Мамонова ответила на сообщения о его смерти

Супруга актера и музыканта Петра Мамонова ответила на сообщения о смерти мужа. Об этом сообщает RT.

Ольга Мамонова опровергла появившиеся в социальных сетях слухи о том, что артист скончался. Она сообщила, что общалась с врачами больницы в Коммунарке, где проходит лечение ее муж, и они подтвердили, что он жив.

Тем не менее состояние Мамонова остается крайне тяжелым. По словам жены, актер четвертые сутки находится «под искусственным дыханием».

О том, что актер и музыкант Петр Мамонов находится в реанимации, стало известно 1 июля. Состояние артиста оценивалось как тяжелое. По данным телеканала РЕН ТВ, музыкант заболел за десять дней до того, как об этом стало известно общественности, а госпитализировали его еще в конце июня.

70-летний Мамонов — создатель и фронтмен группы «Звуки Му». Он также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».