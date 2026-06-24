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20:44, 24 июня 2026Путешествия

Мужчина с ножом попытался изнасиловать туристку в Европе и бросился в море

Bild: Мужчина с ножом попытался изнасиловать немецкую туристку в ее автодоме в Испании
Алина Черненко

Фото: Media Lens King / Shutterstock / Fotodom  

Мужчина напал на немецкую туристку в автодоме, припаркованном на пляже в Европе, и попытался ее изнасиловать. Подробностями истории поделился Bild.

По данным источника, инцидент произошел 21 июня недалеко от испанского города Альмерия. Полуобнаженный злоумышленник с ножом ворвался в жилье 44-летней немки и ударил ее. Женщина начала сопротивляться и звать на помощь. На ее крики прибежал прохожий, который спугнул нападавшего и спас жертву.

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Вооруженный мужчина сбежал, бросился в море и стал уходить под воду. Пятерым полицейским, отчаянно боровшимся за спасение злоумышленника, пришлось вытаскивать его на берег. Некоторые стражи правопорядка в процессе получили ранения.

В итоге преступника арестовали по обвинению в сексуальном насилии, нападении при отягчающих обстоятельствах и сопротивлении аресту. Поскольку у мужчины не было документов, удостоверяющих личность, его происхождение до сих пор неясно. Полицейские подозревают, что он может быть из Сенегала или Гамбии.

Тем временем пострадавшую с порезами и синяками на лице доставили в больницу Альмерии. Там судебно-медицинские эксперты и гинекологи собрали доказательства для полиции.

Ранее в этой же стране Европы мужчина притворился работником отеля и попытался изнасиловать трех туристок. Девушки смогли убежать и сообщили о произошедшем в полицию.

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