Полицейский во Франции надругался над туристкой на глазах у коллег. В стране говорят об эпидемии изнасилований

В сентябре 2025 года многие иностранные СМИ привлекла внимание история с британской туристкой, приехавшей во Францию и подвергшейся изнасилованию со стороны сотрудника полиции. Инцидент стал последним в череде громких аналогичных происшествий в этой стране Европы за последние годы. Подробности о них — в материале «Ленты.ру».

Полицейские арестовали туристку за пьянство и заковали ее в наручники

10 сентября 37-летняя британка, имя которой не разглашается, пришла в полицейский участок в Буш-дю-Рон, одном из департаментов региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег, и заявила, что накануне вечером ее изнасиловал французский полицейский.

Истории нападения на женщин попадают в заголовки французской прессы последние несколько лет Фото: Francois Mori / AP

По словам женщины, трое стражей правопорядка задержали ее на улице в Ла-Сьота, примерно в 24 километрах к востоку от Марселя, за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. На нее надели наручники и приказали ей сесть в полицейскую машину. Британка утверждает, что, после того как она выполнила приказ, один из правоохранителей разместился на заднем сиденье рядом с ней, начал ее целовать и без согласия вступил с ней в половой контакт. Все это, по признанию туристки, произошло на глазах у остальных двух мужчин.

Злоумышленников арестовали

Французские власти немедленно отреагировали на жалобу иностранки. Одного из полицейских задержали через три дня. Ему предъявили обвинение в «сексуальном насилии, совершенном должностным лицом, злоупотребившим полномочиями».

Второму полицейскому предъявили обвинение в «умышленном непредотвращении совершаемого преступления против неприкосновенности личности» и отправили его под судебный надзор.

Третий полицейский получил статус свидетеля, что означает его причастность к преступлению. Однако доказательств для предъявления официального обвинения пока недостаточно.

По данным французской организации Nous Toutes, в 2021 году жертвами изнасилования во Франции стали 58 тысяч женщин Фото: Manon Cruz / Reuters

После произошедшего британку взяла под опеку благотворительная организация, которая помогает жертвам сексуального насилия.

Во Франции участились случаи насилия в отношении женщин

Это не единственный случай сексуального насилия в отношении туристок, который произошел в стране за последний год. Так, в августе 2025 года 17-летний ливийский подросток затащил украинку под Эйфелеву башню в Париже и изнасиловал. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицию вызвали прохожие, которые услышали крики женщины. Подростка арестовали.

В марте 2025 года туристку, которая приехала во французскою столицу из Эдинбурга, изнасиловал водитель такси, когда она возвращалась из бара в арендованный дом. Мужчина пообещал отвезти выпившую девушку по нужному адресу, но вместо этого они оказались в Булонском лесу. Там таксист несколько раз надругался над пассажиркой, после чего она смогла вырваться, оставив царапину на его шее. Девушке пришлось около десяти минут бежать по дороге, пока она не наткнулась на дом одного из местных жителей в коммуне Нейи-сюр-Сен. Мужчина вызвал полицию. Поскольку пострадавшая была пьяна, она не смогла вспомнить подробностей происшествия и дала лишь общее описание насильника.

В августе 2025 года 17-летний мигрант изнасиловал женщину в кустах возле Эйфелевой башни Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

А в 2024 году туристка из Австралии подверглась групповому изнасилованию в Париже за несколько дней до начала Олимпиады. 25-летняя девушка в платье наизнанку и с нижним бельем в руках вбежала в круглосуточную закусочную и попросила о помощи. Она призналась, что над ней надругались и ограбили пятеро мужчин «африканской внешности».

Ситуация с насилием стала влиять на туризм во Франции

В последние годы во Франции все острее встает проблема насилия. Официальные данные свидетельствуют о росте сексуальных преступлений: только за 2024 год полиция и жандармерия зарегистрировали 122 600 жертв сексуального насилия — на семь процентов больше, чем годом ранее. В целом за последние шесть лет число таких случаев удвоилось, и эта негативная динамика уже отразилась на имидже страны за рубежом.

122 600 человек подверглось сексуальному насилию во Франции за 2024 год

По результатам исследования, опубликованного в начале 2024 года, привлекательность Франции для туристов опустилась до минимального уровня за последние семь лет — эксперты напрямую связывают это с проблемами безопасности, серьезно бьющими по репутации республики.

Общественность и власти Франции развернули борьбу с насилием

На фоне этих событий государство постепенно усиливает меры против насилия. В 2025 году законодатели одобрили резонансную инициативу, призванную четче определить понятие изнасилования в уголовном кодексе: в определение планируется прямо включить отсутствие добровольного согласия жертвы, чтобы юридически закрепить переход «от культуры насилия к культуре согласия».

В стране также стали появляться специализированные центры помощи женщинам (Maison des femmes). Кроме того, жертвы насилия могут подать заявление прямо в больницах с круглосуточными приемными отделениями.

7 из 10 женщин в Париже сталкивались с домогательствами и насилием в общественном транспорте

Волонтерские организации помогают властям решать эту проблему: активисты организуют сопровождение женщин и туристов по ночным улицам, помогают открывать комнаты безопасности в барах и клубах, распространяют памятки о правах жертв. Тем временем посольства и турфирмы призывают зарубежных гостей соблюдать базовые меры предосторожности — например, избегать безлюдных районов в темное время суток, быть бдительными в общественном транспорте (по данным исследования, 7 из 10 женщин в Париже сталкивались с домогательствами и насилием в метро или электричках), а при происшествиях без промедления звонить в полицию по номеру 17 (или общему европейскому экстренному номеру 112).