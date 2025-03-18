Появились подробности об изнасиловании туристки водителем такси в Париже

Изнасилованная водителем такси в Париже британская туристка успела поцарапать преступнику шею. Подробности случившегося появились у Daily Mail.

По информации таблоида, девушка приехала во французскою столицу из Эдинбурга с четырьмя друзьями и планировала вернуться на родину 17 марта. В ночь на 15 марта она отдыхала в баре в большой компании, а около двух часов ночи решила поехать в свой арендованный дом. Она вышла из заведения и поймала такси.

Водитель пообещал отвезти выпившую девушку до нужного адреса, но вместо этого они оказались на улице Рю-де-ла-Мюэтт в центре Булонского леса. Там таксист несколько раз изнасиловал пассажирку, после чего она смогла вырваться, оставив царапину на шее нападавшего.

Около 10 минут британка бежала по дороге, после чего забрела в дом одного из местных жителей в коммуне Нейи-сюр-Сен. Владелец дома нашел заплаканную туристку у себя в саду и вызвал полицию. Поскольку девушка была пьяна, она не смогла вспомнить никаких подробностей случившегося и дала лишь общее описание насильника. Ведется расследование.

Ранее индиец подружился с британской туристкой в соцсети и изнасиловал ее в отеле, когда она приехала в Дели. 36-летняя жительница Лондона была в отпуске в штатах Махараштра и Гоа, а затем отправилась в столицу Индии, чтобы встретиться там с новым знакомым из соцсетей Кайлашем.