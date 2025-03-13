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14:31, 13 марта 2025Путешествия

Индиец подружился с туристкой в соцсетях и изнасиловал ее в отеле

Алина Черненко

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Индиец подружился с британской туристкой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и изнасиловал ее в отеле, когда та приехала в Дели. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, 36-летняя жительница Лондона была в отпуске в штатах Махараштра и Гоа, а затем отправилась в столицу Индии, чтобы встретиться там с новым знакомым из соцсетей Кайлашем. Во вторник, 11 марта, женщина заселилась в отель в районе Махипалпур. Индиец зашел к ней в гости и изнасиловал ее.

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Как пишет источник, Кайлаша арестовали. Кроме того, стражи правопорядка задержали второго мужчину, работника отеля Васима, по обвинению в домогательствах к британке в лифте. Сотрудник полиции юго-западного Дели заявил журналистам, что это два отдельных случая, а подозреваемые никак не связаны друг с другом.

Инцидент произошел через неделю после того, как 27-летняя израильская туристка подверглась групповому изнасилованию около объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в индийском штате Карнатака. Преступники на мотоцикле напали на нее и ее спутников, когда те шли смотреть на звезды.

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