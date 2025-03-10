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18:09, 10 марта 2025Путешествия

Туристка пошла смотреть на звезды в Индии и подверглась групповому изнасилованию

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Израильская туристка подверглась групповому изнасилованию в деревне Хампи, Индия. Об этом сообщило агентство Reuters.

Вечером 6 марта путешественница пошла смотреть на звезды вместе с хозяйкой дома, где она жила. Женщин сопровождали другие постояльцы: двое индийцев и американец.

Во время прогулки к компании подъехали трое злоумышленников на мотоцикле. Они потребовали денег, а получив отказ, напали на отдыхающих. Сначала они сбросили в канал трех мужчин, а затем надругались над израильтянкой и местной жительницей и избили их. После этого преступники скрылись.

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Уточняется, что американцу и одному из индийцев удалось выплыть, третий мужчина ушел под воду. Его нашли без признаков жизни два дня спустя.

Правоохранители смогли арестовать двоих подозреваемых, третий все еще остается на свободе. Расследование продолжается.

В начале марта 2024 года общественность потряс случай с групповым изнасилованием бразильской туристки в городе Думка индийского штата Джаркханд. Она путешествовала с мужем, однако семеро преступников избили его и ограбили, а над женщиной надругались.

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