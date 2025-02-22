Монахи-католики годами насиловали детей на идиллическом британском острове. Как они смогли избежать наказания?

В 2024 году следователи рассекретили подробности сексуальных преступлений, которые совершались на британском острове Колди. Это место считалось одним из самых живописных уголков Уэльса, куда ежегодно съезжались более 60 тысяч туристов. Однако выяснилось, что на тихом, идиллическом острове монахи годами насиловали малолетних отдыхающих. Преступниками оказались выдававшие себя за священнослужителей мужчины, которым долгое время удавалось скрываться от правосудия. Жертвами их насилия стали около 50 детей, в результате чего Колди прозвали «островом педофилов». Что происходило за закрытыми дверьми местного храма и как преступники избежали наказания — в материале «Ленты.ру».

Как строгая религиозная миссия превратилась в убежище для преступников?

На острове Колди у побережья Пембрукшира находятся средневековая церковь, легендарная шоколадная фабрика, обширные леса и завораживающие пляжи. Постоянно там проживают всего 40 человек, включая 8 монахов. Последние выбрали это тихое место для жизни не ради природы, а во имя монашеской традиции, зародившейся еще в VI веке.

Известно, что монахи-бенедиктинцы построили существующее там аббатство в 1906 году, но в 1925 году оно было продано вместе с островом и его постройками Ордену цистерцианцев строгого соблюдения. С тех пор на Колди жили монахи-католики, которых еще называют траппистами. Правила их служения были строгими, однако именно под их надзором в аббатстве произошли повергшие местных в ужас преступления.

Остров Колди, 1960 годы Фото: The Francis Frith Collection / Heritage PhotoGraphic Resources / Globallookpress.com

Оказалось, что один из монахов подделал документы, солгал о прошлом и годами растлевал детей. Другие же скрывали его тайные увлечения или участвовали в них сами. Все подробности дела описаны в 73-страничном отчете — его заказал новый аббат отец Ян Росси, в составлении отчета приняла участие комиссар Яна Пиклз. В общей сложности 16 выживших жертв дали показания, чтобы разоблачить своих мучителей.

«Жуткий монах с лицом ребенка»

Главным персонажем расследования стал монах Таддеус Котик, известный как отец Тадд. Он насиловал детей с 70-х по 80-е годы и успешно прятался от полиции вплоть до своей смерти в 1992 году. Еще только появившись в аббатстве, Котик утверждал, что сражался в рядах польской армии во Второй мировой войне, а затем переехал на Колди и занялся религиозным обучением в 1947 году. Однако оказалось, что вся его история — обман.

Пиклз удалось выяснить, что отец Тадд на самом деле был рабочим в немецком лагере в 1944 году, после чего подделал свои документы, чтобы получить британское гражданство. Через три года после посвящения в Орден цистерцианцев ему это все же удалось.

Остров Колди, вид с воздуха. Пембрукшир, Великобритания, 2023 год Фото: David Goddard / Getty Images

Для заманивания детей в свое логово Котик использовал сложные стратегии. Он старался завоевать доверие родителей и ребенка, для чего держал домашнюю черепаху и множество кошек. Так монах подогревал интерес малолетних туристов и приглашал их на молочную ферму или в укромные бухты, где мог совершать преступления и оставаться незамеченным.

Временами Тадд даже предлагал родителям посидеть с детьми в их отсутствие, таким образом получая полный доступ к жертве в ее собственном доме. Один из свидетелей преступлений Котика назвал его «жутким монахом с лицом ребенка».

Показания Жертвы под номером 001

В отчете Пиклз не раскрывает имена пострадавших от насилия — вместо этого детям присваиваются номера. Так, жертва 001 рассказал следователю, что ему было всего 10 лет, когда Котик дал ему конфеты, а затем обнял и поцеловал. От встреч с монахом ребенок не отказывался, поскольку боялся возможных неприятностей. Ведь Таддеус грозился сделать то же самое с его младшим братом. Лишь годы спустя стало известно, что жертвами насилия стали они оба.

У этих преступлений были и свидетели, которые пытались привлечь внимание общества к проблеме. Один из них видел, как некий отец Фаддей полулежа целовал лицо и губы девочки, а его рука гладила ее ягодицы. Очевидец обратился с жалобой к тогдашнему настоятелю отцу Роберту О'Брайену, но никакой реакции не последовало. Ведь все монахи аббатства покрывали друг друга.

После смерти Таддеус котик был похоронен на острове Колди, а в 2017 году одна из его жертв потребовала эксгумации останков. Она заявила, что такое прекрасное место не должно было приютить столь «отвратительных существ».

Наследие отца Тадда

Однако со смертью Котика насилие вовсе не прекратилось. Прежних монахов, ушедших из жизни, сменили новые, но с теми же пристрастиями. Хотя последователям Таддеуса повезло меньше — правосудие их все-таки настигло.

Так, в 2011 году отец Джон Шеннон, которому тогда было 58 лет, был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения за загрузку 740 непристойных фотографий детей в возрасте от 9 до 15 лет в сеть. Ему удалось прожить на Колди 11 месяцев до момента своего ареста.

50 детей изнасиловали на острове Колди

Еще одним монахом аббатства стал некий Пол Эштон родом из Западного Сассекса. Его реальное имя — Роберт Джадд. На уэльском острове он оказался вовсе не из желания стать причастным к религиозной миссии. Мужчина бежал от правосудия: в 2004 году его обвинили в хранении детских порнографических снимков. На Колди Джадд-Эштон, находящийся в списке самых разыскиваемых преступников, нашел укрытие, но один из местных жителей узнал его и сдал полиции.

В марте 2012 года в возрасте 59 лет Джад-Эштон признал себя виновным и был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения, а также пожизненно внесен в Реестр сексуальных преступников.

Известно, что многие дела в рамках этого расследования было принято решить в досудебном порядке. Так, жертвы получили компенсации от своих насильников, а те, в свою очередь, остались на свободе

Что сейчас происходит на острове Колди?

Шокировавшее общественность расследование привлекло много внимания к некогда спокойному острову. Отец Ян Росси, заказавший отчет о преступлениях, принес искренние извинения всем пострадавшим в том числе за то, что они «не были услышаны».

Аббатство заявило, что сексуальное насилие над детьми осталось в прошлом. Теперь отцу Росси нужно выполнять ряд требований, соблюдение которых проверяют правоохранители.