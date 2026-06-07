Зеленский прилетел в Лондон на переговоры со Стармером, Мерцем и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом глава государства написал в Telegram-канале.

«Сегодня в Британии. Будут наши двусторонние переговоры с Киром [Стармером] и встреча в формате E3 плюс Украина», — указал он.

По словам Зеленского, темой встречи станет военная поддержка Украины, сотрудничество по вопросам европейской безопасности и переговорный процесс. Он уточнил, что европейские страны должны играть более сильную роль в переговорах с Россией.

Наконец, в рамках визита запланирована встреча Зеленского с королем Великобритании Карлом III. Она должна состояться 8 июня.

Ранее о теме переговоров политиков высказался министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он отметил, что лидеры обсудят усиление роли Европы в переговорах с Россией.