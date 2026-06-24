Юрист ЧВК «Вагнер» Елисеев: Во время мятежа Пригожина пытались переубедить первые лица РФ

Во время мятежа до основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина пытались дозвониться первые лица России. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и первый замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Владимир Алексеев в результате прибыли на переговоры с ним в Ростов-на-Дону. Новыми подробностями мятежа Пригожина поделился работавший с Пригожиным юрист Игорь Елисеев.

По его словам, Евкуров и Алексеев хотели убедить Пригожина прекратить мятеж, но тот пытался надавить на власть и четко дал понять, что на уступки никто не пойдет.

Знаю, что ему пытались дозвониться первые лица, а потом туда приехали заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и первый заместитель начальника Главного управления Генштаба Владимир Алексеев. Они пытались убедить шефа [Пригожина], а он излагал им свою позицию. Шеф пытался надавить на власть, но было понятно, что на уступки она не пойдет Игорь Елисеев юрист

В итоге, по его словам, конфликт разрешился только после вмешательства президента Белоруссии Александра Лукашенко, который дал Пригожину определенные гарантии.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Переломным моментом для Пригожина стал разговор с командирами

Елисеев также рассказал, что после общения с командирами на фронте основатель ЧВК пошел на прямой конфликт. Он начал готовить план мятежа еще осенью 2022 года, когда выступил против Минобороны России.

«Шеф практически каждые несколько дней был на передовой, видел сотни убитых наших ребят, общался с командирами. У него спрашивали, где снаряды, он спрашивал дальше. Этот негатив очень сильно давил на него, и он пошел на прямой конфликт», — рассказал Елисеев.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Также ударом для Пригожина стало требование передать вооружение ЧВК войскам Минобороны после взятия Артемовска (украинское название — Бахмут). Для него такое решение означало прекращение работы «Вагнера» в России, на что он не мог согласиться.

Пригожин якобы получал официальные ответы от Минобороны

Министерство обороны отвечало основателю ЧВК на публично задаваемые вопросы об обеспечении снарядами, утверждает российский публицист Алексей Чадаев. В ответах сообщалось, что подразделение получает стандартное количество снарядов.

«Куда меньше знают, что Пригожину отвечали бумагами, в которых сообщалось с цифрами, что подразделения ЧВК "Вагнер" снабжаются согласно штатным нормам, не больше и не меньше, чем все остальные», — сказал Чадаев.

При жизни Пригожин опроверг информацию о претензиях к Минобороны, заявив, что не стал бы жаловаться на руководящих военачальников, так как сам не является военным экспертом.

Мятеж Пригожина произошел 24 июня 2023 года. После обвинений в адрес Минобороны он объявил о начале марша «Вагнера» на Москву. За сутки вагнеровцы прошли по территории нескольких российских регионов, а также сбили два вертолета и один самолет.

К вечеру основатель ЧВК развернул колонны и уехал в Белоруссию после договоренностей с президентом Александром Лукашенко, который вмешался в конфликт. Спустя два месяца после мятежа самолет Пригожина разбился в Тверской области. На борту бизнес-джета находился сам бизнесмен, ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще один представитель руководства ЧВК, Валерий Чекалов.